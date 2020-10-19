İstanbul'da böbrek nakliyle hem sağlığına hem de kızına kavuştu

17 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Aslıhan Aydın, geçen aylarda kızını kucağına aldı. Aydın, kızına kardeş istediğini söyledi.

2003 yılında evlenen ve İstanbul'da yaşayan Aslıhan-Şafak Aydın çiftinin en büyük hayali, çocuk sahibi olmaktı.

Doğal yollarla bebek sahibi olamayınca doktora giden Aslıhan Aydın, böbreklerinden birinin iflas ettiğini öğrendi.

Aydın, tek böbrekle 17 yıl boyunca 7 kez hamile kaldı ama bebeklerini kucağına alamadan kaybetti.

BÖBREK NAKLİ YAPILDI

2013 yılında kayınpederinin böbreğini alarak nakil olan Aydın, kendilerine son bir şans tanıyan doktorlarına ulaştı.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Nakil sonrası duruma özgü değerlendirmeler yapılarak kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift geçtiğimiz nisan ayında kızları Elif Sare'yi kucağına aldı.

KIZINA KARDEŞ İSTİYOR

17 yıl boyunca hem hastalığı ile mücadele eden hem de anne olabilme hayaliyle yaşayan Aslıhan Aydın, “Tedaviye başladığımızda doktorumuz çok emin adımlarla ilerledi, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bu durum bizim için güven ve moral oluşmasını sağladı. Doğru zamanlama ile transferim yapıldı ve müjdeli haberi aldık.

Geçmişte yaşadığım düşükler sebebiyle hamile olduğuma ilk aylarda sevinemedim ama kalp atışını duyunca ve tekmelerini hissedince artık benimle dedim. Anne olabilmek için her şeyi göze aldım, güzel bir hayatımız vardı ama kızım doğunca her şey daha da anlam kazandı. Dondurulmuş 1 embriyomuz var, eğer sağlık durumum elverirse kızım büyüdüğünde ona kardeş istiyoruz.” şeklinde konuştu.