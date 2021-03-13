İstanbul'da Boğaz'ı, gönüllü dalgıçlar temizledi

Deniz yaşamını ve ekosistemi olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek üzere bir grup gönüllü dalgıç, Beykoz'dan denize indi.

Beykoz Kaymakamlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için İstanbul Boğazı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

İHH'nın su altı arama kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yer alan profesyonel dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için Beykoz'dan İstanbul Boğazı'na dalış yaptı.

DENİZDEN CEP TELEFONU ÇIKTI

Dalgıçların su altından topladığı atıklar, sahilde sergilendi. Denizden çıkan cep telefonu, şişeler, plastik malzemeler ve halıfleks dikkat çekti.

KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, "Su altı arama kurtarma ekiplerimiz var. Dalgıç ekiplerimizle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için bir çöp toplama etkinliği yapıyoruz." dedi.





































