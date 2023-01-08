İstanbul'da Boğaz'ı trafiğe kapattıran sis

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu.

Yoğun sis son dönemde İstanbul'u sık sık etkisi altına alıyor.

Sis sabahn saatlerinde yine kendini gösterdi.

İstanbul'da birçok ilçede sabah saatlerinde görülen sis özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu.

Boğaz karanlığa gömüldü

Sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.



