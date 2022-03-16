İstanbul'da bu hafta sonu kar var mı? 19-20 Mart cumartesi-pazar kar yağacak mı?

İstanbul'da bu hafta sonu kar var mı? 19-20 Mart cumartesi-pazar kar yağacak mı?

Hafta sonu planı yapanlar, geçtiğimiz günlerde kara teslim olan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Peki 19-20 Mart Cumartesi Pazar günü kar yağacak mı? İşte hava durumu tahmini...

İstanbul, geçtiğimiz 4 gün boyunca beyaza büründü.

Kara teslim olan Megakent'te hayat durma noktasına geldi. Tedbirler peş peşe alındı.

Hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesiyle vatandaşlar hafta sonu için plan yapmaya başladı. Ancak meteorolojiden vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi.

Bu hafta sonu İstanbul için yeniden kar uyarısı verilmesiyle hava durumu araştırma konusu oldu.

Peki bu hafta sonu İstanbul'da kar yağacak mı? 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar var mı? İşte meteorolojiden hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU 19-20 MART

İstanbul'da 18 Mart Cuma günü kar yağışları yeniden başlayacak.

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak.

MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.Dolayısıyla 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar yağışı görülecek.