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    İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler ve metrobüsler kaça kadar ücretsiz?

    Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı bugün İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak uyandırdı.İşte merak edilen sorunun cevabı..
    • 12.09.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:44
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    İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler ve metrobüsler kaça kadar ücretsiz?

    Yeni eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı.Milyonlarca öğrenci okula dönmenin heyecanını yaşıyor.

    Öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı hakkında araştırma yapmaya başladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi topl taşıma konusu ile alakalı yazılı bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

    Peki bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi kullanılacak? İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı olacak? İşte tüm merak edilenler..

    İstanbul da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler ve metrobüsler kaça kadar ücretsiz? #1

    İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada "2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan; İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan bu açıklamaya göre İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinde saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.


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