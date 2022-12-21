Petrol
80.15
0.20%
Euro
19.8289
0.10%
Dolar
18.6684
0.09%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5462
0.80%
Bitcoin
319.791
0.03%
BTXN Coin
7.59
-4.04%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İstanbul'da büyük kesinti

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?
    • 21.12.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da büyük kesinti

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

    Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor.. İSKİ rutin olarak kesintileri yayınlıyor.

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayanlar, günlük olarak kesintilere ulaşma imkanına sahip.

    İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

    Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


    Antalya'daki cinayet davasında tanık kadın, 3 kez ifade değiştirdi
    3. Sayfa

    Antalya'daki cinayet davasında tanık kadın, 3 kez ifade değiştirdi

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu
    Otomobil

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Görüş Bildir