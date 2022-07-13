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    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Dolunayın Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Süleymaniye Camisi ile oluşturduğu görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.
    • 13.07.2022 - 11:09
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    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Doğol güzellikleriyle ve tarihiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan İstanbul, sadece Türkiye'nin bir şehri değil, aynı zamanda dünyanın en önemli kentleri biri.

    Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan İstanbul'da gece saatlerindeki dolunay görüntüleri görenleri adeta büyüledi.

    Güzel kareler ortaya çıktı

    Gece yarısındaki dolunay, Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Süleymaniye Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

    İzleyenleri büyüleyen görüntüler, AA muhabirinin objektifine yansıdı.

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #1

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #2

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #3

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #4

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #5

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #6

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #7

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #8

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #9

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #10

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #11

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #12

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #13

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #14

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #15

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #16

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #17

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #18

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #19

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #20

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #21

    İstanbul da büyüleyen dolunay görüntüleri #22


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