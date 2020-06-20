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    İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Megakent'te hakim olan şiddetli gök gürültüsü ve şimşekler, havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 10:14
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    İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Dün, gün içerisinde sağanak yağış sebebiyle hayatın olumsuz etkilendiği İstanbul'daki yağışlar, gece de etkisini sürdürdü.

    Gök gürültüsü ile birlikte şimşekler çaktı, gece aydınlandı.

    Saçtığı ışık ile bir anda geceyi gündüze çeviren şimşekler, havadan görüntülendi.

    SICAKLIK YÜKSELİYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Megakent'te yağışların bugün itibariyle yerini güneşli havaya bırakacağını açıkladı.

    İstanbul'da çakan şimşekler kameralara yansıdı - VİDEO

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