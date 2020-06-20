- En Son Haber
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Megakent'te hakim olan şiddetli gök gürültüsü ve şimşekler, havadan görüntülendi.
- İHA
- 20.06.2020 - 10:14
Dün, gün içerisinde sağanak yağış sebebiyle hayatın olumsuz etkilendiği İstanbul'daki yağışlar, gece de etkisini sürdürdü.
Gök gürültüsü ile birlikte şimşekler çaktı, gece aydınlandı.
Saçtığı ışık ile bir anda geceyi gündüze çeviren şimşekler, havadan görüntülendi.
SICAKLIK YÜKSELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Megakent'te yağışların bugün itibariyle yerini güneşli havaya bırakacağını açıkladı.