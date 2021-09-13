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    İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti

    Eşsiz görüntüsüyle gün doğumunda güneşle buluşan Çamlıca Kulesi, kartpostalları aratmayan sahnede yer aldı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:20
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    İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Boğaz'a tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti.

    İstanbul'un yeni oluşan silüeti Çamlıca Kulesi, gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

    Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi’nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

    İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti VİDEO


    İstanbul da Çamlıca Kulesi yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti #1

    İstanbul da Çamlıca Kulesi yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti #2

    İstanbul da Çamlıca Kulesi yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti #3

    İstanbul da Çamlıca Kulesi yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti #4

    İstanbul da Çamlıca Kulesi yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti #5

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