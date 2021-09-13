- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti
İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti
Eşsiz görüntüsüyle gün doğumunda güneşle buluşan Çamlıca Kulesi, kartpostalları aratmayan sahnede yer aldı.
- İHA
- 13.09.2021 - 08:48
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:20
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Boğaz'a tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti.
İstanbul'un yeni oluşan silüeti Çamlıca Kulesi, gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi’nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.
İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti VİDEO