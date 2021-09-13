İstanbul'da Çamlıca Kulesi'yle gün doğumunun eşsiz manzarası birleşti

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklık tehdidi altında

Başkalarının HES kodu ile stada girmeye çalışan 89 kişi yakalandı

110 gün yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Kimse yaşamasın

Bursa'da karantinaya uymayan sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

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