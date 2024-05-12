İstanbul'da çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi Anneler Günü için sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan çiçekçiler, müşterilerini beklemeye başladı.

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DHA

Anneler Günü'nün gelmesiyle hazırlıklarını yapan çiçekçiler müşterilerini beklemeye başladı.

Mecidiyeköy’deki çiçekçiler ise bu kapsamda da tezgahlarını donattı.

Çiçekçiler tezgahlarına; gül, papatya, karanfil ve kır çiçeklerinden oluşan rengarenk buketler koydu.

200 liradan başlayan fiyatlar çiçeklerin çeşidine ve müşterinin talebine göre değişiyor.

"5-10 liraya sattığımız güller 100 lira oldu"

Mecidiyeköy’de çiçek satan Gülümser Kutay "Bugün Anneler günü. Erken olduğu için satışlar nadir. Şu an bekliyoruz. Anneler günü satışlarımızı artırdı; ancak çiçekler pahalıydı.Gülün tanesi bize 30 liraya geldi. Çiçek alan da almayan da bugün Anneler günü olduğu için alıyor. En düşük aranjman çiçek 200 liradan başlıyor. Herşey pahalandı sadece çiçekler değil" dedi.

Çiçekçi Naim Turunç ise "Talep çok ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş küçük de olsa bir hediye alamıyor. Gülün tanesi ortalama 100 lira oldu. Arz talebi karşılamıyor. 5-10 liraya sattığımız güller 100 lira oldu. Vatandaş çiçek alamıyor; çünkü fiyatlar yüksek.

Şöyle bir buket aldığınızda 400 liradan başlıyor. 600-800 lira devam ediyor. Demet olarak 300 lira. Papatyanın buketi 200 - 250 lira. Diğer günlere nazaran bu saat itibariyle yüksek satışlar" diye konuştu.

"Fiyatlar her yerde aynı"

Anneler günü için annesine çiçek alan Ecem Kefli "Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Kalbinde bu duyguyu taşıyan her kadının anneler günü kutlu olsun. Ben de anneme çiçek alıyorum. Genelde her yerde fiyatlar aynı. Burada aranjmanlar güzel görünce hemen almak istedim. Aldığım çiçek 500 lira" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)