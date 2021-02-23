İstanbul'da tek başına hayata tutunmaya çalışan Sönmez Aras, yaşadığı tüm sıkıntılara ve ayağındaki rahatsızlığa rağmen, çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besleyerek gönülleri fethediyor.

Kars Sarıkamış'ta doğan 46 yaşındaki Sönmez Aras, ailesinin 1986'da geçirdiği trafik kazasında annesini, babasını, kız ve erkek kardeşini kaybetti.

Henüz 11 yaşındayken tüm çekirdek aile üyelerini kaybeden ve hayata yalnız başına devam etmek zorunda kalan Aras, ilkokulu Sarıkamış'ta bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek inşaatlarda çalışmaya başladı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

2015'te sokakta parke taşı döşerken ayağını sakatlayan Aras'a, kemik ezilmesi teşhisi kondu. Aldığı tedavilere rağmen ayağındaki sağlık sorunları kısmi olarak devam eden Aras, bu süreçten sonra iş bulmakta ve çalışmakta zorlandı.

İstanbul'da çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor ViDEO

"GÜNDE 4 DEFA GÖTÜRÜYORUM"

2 yıl önce bir yaşlı kadının, "Oğlum bu ekmekleri al götür sahile kuşlara ver. Çok sevaptır." dediğini ve o günden itibaren her gün kuşları beslediğini anlatan Aras, şunları ifade etti: "O teyze beni iki senedir alıştırdı, Allah razı olsun. Ben de Allah rızası için o ekmekleri topluyorum, martılara, kuşlara veriyorum. Herkes bana dua ediyor. İçimden geliyor. İnsanlar gerçekten çok ekmek atıyor. Kanarya'da kamyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Ben ancak gücüm yettiği kadar iki çuval götürebiliyorum. Günde 4 defa götürüyorum. Sahildeki güvenlik, 'Sen olmasan kuşlar aç kalacak." diyor. Zaten kuşlar beni görünce 'guk guk' diyor geliyorlar. Beni tanıyorlar. Allah rızası için ayağım rahatsız da olsa severek yapıyorum. Ama o ekmekleri atmasınlar çöpe, sadece ekmek de değil kek, poğaça, börek, bisküvi, çikolata her şey var. Ben götürmesem çöpçüler alıp götürüyor. Dayanamıyorum."





Sönmez Aras, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı çalışmakta zorlandığı belirterek, "Evde rutubet var. Kömürlükte kalıyorum. Ne yapayım? Rutubet de olsa mecburum. Nereye gideyim yoksa sokakta kalacağım." diyerek yardım talebinde bulundu.

KAYMAKAM YARDIM SÖZÜ VERDİ

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da, her gün çöpten topladığı ekmeklerle martıları beslediği için mahallesinde "martıların abisi" olarak tanınan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan Sönmez Aras'a hastane işlemleri ve yeni bir eve tanışması için yardım sözü verdi.

Sönmez Aras'ın sorunlarını dinleyen Bedirhanoğlu, Aras'ın martıları her gün beslemesinin güzel bir insanlık örneği oluşturduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Bedirhanoğlu, Aras'ın sağlık sorunlarından bir an önce kurtulması için kendisine yardım edeceklerini, en kısa sürede yeni bir eve taşınması için kira yardımı yapacaklarını ve ev eşyalarının alınması için destek olacaklarını söyledi.



