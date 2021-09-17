İstanbul'da hatanın son iş günü trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

İstanbulluların trafik çilesi bitmiyor...

İstanbul'da haftanın son iş gününde yoğunluk yine arttı.

İş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

TOPLU ULAŞIM DURAKLARINDA KALABALIK

Toplu taşıma araçlarında, metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.







YOĞUNLUK YÜZDE 72'YE ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile D-100 Karayolu ve Altunizade'de trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik zaman zaman durma noktası geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde ise araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, saat 18.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da cuma trafiği VİDEO





