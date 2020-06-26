İstanbul'da dalgıçlar denizdeki çöpleri temizledi

Farkındalık oluşturmayı hedefleyen dalgıçlar; denizden maske, eldiven, tekne kalıntısı, çakmak, cam şişe gibi birçok atık çıkardı.

İstanbul Tuzla sahilinde dalgıçlar gençlerle birlikte denizin dibinden çöp topladı.

Çuvallara alınan çöpler, farkındalık oluşturmak için sergilendi. Sergilenen çöplerin altına doğada kaç yılda çözüldükleri yazıldı. Maske doğada 400, eldiven ise 500 ile bin yıl arasında çözülüyor.

DENİZDEKİ ÇÖPLERİ ÇIKARDILAR

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Dalış Kulübü öğretmen ve öğrencileri denizdeki atıklara dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Tuzla sahilinde yapılan etkinlikte, dalış hocaları ve öğrenciler denize dalıp çöp topladı. ‘Temiz deniz, temiz gelecek’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, denizden çuval çuval çöp çıkarıldı.

MASKE 400, ELDİVEN 500 YILDA ÇÖZÜLÜYOR

Farkındalık yaratılması için çıkarılan çöpler sergilendi. Sergilenen çöplerin altında doğada kaç yılda çözüldükleri yazıldı. Denizden çıkarılan maske, eldiven ise dikkat çekti. Maske doğada 400, çakmak 100, eldiven ise 500 ile bin yıl arasında çözülüyor.

TEKNE KALINTISI, ÇAKMAK, PİL...

Üniversiteye hazırlanan Muhammet Esat Mesçi, "Denizdeki çöpleri çıkarmak için sahile geldik. Tekne kalıntısı, tekerlek, pil, çakmak gibi birçok çöp çıktı. Çöplerin denizde olmaması gerekiyor, insanlar doğaya fazlasıyla zarar veriyor. Bize dönüşü kötü oluyor. Biz ne kadar doğayı korursak doğada bizi o kadar korur diye düşünüyorum. Temiz Tuzla temiz bir dünya için buradayız." diye konuştu.