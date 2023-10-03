İstanbul'da damadın yolunu kesti! Pos makinasıyla bahşiş aldı... Gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Düğünlerde farklı adetler dikkat çekiyor...

Uzun yıllardır devam eden gelin arabasının yolunun kesilmesi adetine bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu fark etti.

Bunun üzerine damattan kendisine bahşiş vermesini istedi.

Pos makinasıyla yolu kesti

Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.

Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.

Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.

Makina onay vermeden göndermedi

Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)