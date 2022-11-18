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    İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

    İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
    • 18.11.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:22
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    İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan sarı kodlu uyarı sonrası İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu...

    Yaşanan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımını da etkiledi.

    Bazı seferler iptal edildi

    Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

    İstanbul da deniz ulaşımına fırtına engeli #1


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