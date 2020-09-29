İstanbul'da dolu etkili oldu

Kentte etkisini gösteren dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösterdi.

Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ViDEO

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.