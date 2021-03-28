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    İstanbul'da dolunay

    İstanbul'da dolunay

    İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.
    • AA
    • 28.03.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 21:58
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    İki kıtayı birleştiren kadim ve güzel şehir İstanbul...

    Kalabalığı, trafiği, yaşam mücadelesinin yanında Boğaz'ıyla, Haliç'iyle, Galata'sıyla manzarası enfes tepeleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden biri.

    İSTANBUL'DA DOLUNAY

    Bütün bu güzelliklerinin İstanbul, dolunay gecelerinde bir başka oluyor.

    Bugün akşam saatlerinde şehrin muhtelif yerlerinden dolunayı izleyenler yine mest oldu.

    Özellikle ayın Galata Kulesi ile birleştiği anlar nefes kesti.

    İstanbul da dolunay #1

    İstanbul da dolunay #2

    İstanbul da dolunay #3

    İstanbul da dolunay #4

    İstanbul da dolunay #5

    İstanbul da dolunay #6

    İstanbul da dolunay #7

    İstanbul da dolunay #8

    İstanbul da dolunay #9

    İstanbul da dolunay #10

    İstanbul da dolunay #11

    İstanbul da dolunay #12

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