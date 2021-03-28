İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.

İki kıtayı birleştiren kadim ve güzel şehir İstanbul...

Kalabalığı, trafiği, yaşam mücadelesinin yanında Boğaz'ıyla, Haliç'iyle, Galata'sıyla manzarası enfes tepeleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden biri.

İSTANBUL'DA DOLUNAY

Bütün bu güzelliklerinin İstanbul, dolunay gecelerinde bir başka oluyor.

Bugün akşam saatlerinde şehrin muhtelif yerlerinden dolunayı izleyenler yine mest oldu.

Özellikle ayın Galata Kulesi ile birleştiği anlar nefes kesti.