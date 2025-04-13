İstanbul'da dolunay gökyüzünü aydınlattı

AA & Ensonhaber

İstanbul'da dolunay, dün akşama imzasını attı.

İstanbul semaları bu akşam eşsiz bir doğa olayına tanıklık etti. Gökyüzünü aydınlatan dolunay, hem şehir sakinlerinin hem de amatör fotoğrafçıların ilgisini çekti.

İstanbul Beyoğlu ilçesindeki Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Dolunayın oluşturduğu görsel şölen fotoğraflandı.

DOLUNAY, İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Nisan ayının parlak dolunayı, bulutsuz ve açık havayla birlikte İstanbul’un birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi.

Boğaz hattında manzarayı izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Uzmanlar, dolunayın özellikle deniz kenarlarında ve yüksek rakımlı bölgelerde daha net görüldüğünü belirtti.

İLKBAHARIN EN DİKKAT ÇEKİCİ OLAYLARINDAN

Gökyüzü meraklıları için bu doğa olayı, ilkbaharın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ İÇİN UYGUN BİR DÖNEM

Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca açık havanın etkisini sürdüreceğini belirtirken, gökyüzü gözlemleri için uygun şartların devam edeceğini bildirdi.

İstanbul’da bir sonraki dolunay, 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.

DÜNYA İZLEDİ

Havanın açık olduğu bölgelerde bu büyüleyici gökyüzü şöleni çıplak gözle rahatlıkla izlendi. Özellikle ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı alanlarda dolunayın etkileyici görüntüsü çok daha net bir şekilde gözlemlendi.

"PEMBE DOLUNAY" İSMİ NEREDEN GELİYOR

"Pembe Dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da ilkbaharın gelişini müjdeleyen ve nisan ayında açan pembe yaban çiçeklerinden (özellikle moss phlox) geliyor.

Pembe Dolunay, aslında ismiyle biraz yanıltıcı olabilir çünkü bu dolunay sırasında Ay gerçekten pembe renkte görünmez.

"Pembe dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da yaşayan yerli kabilelerin geleneksel takvimlerinden kaynaklanıyor.

Özellikle Algonquin kabilesi, Nisan ayındaki dolunaya bu ismi vermiştir, çünkü bu dönemlerde "moss phlox" ya da "pembe yaban çiçeği" (Phlox subulata) çiçeği açar.

ASTROLOJİDE YERİ VAR

Nisan dolunayı, aynı zamanda duygusal farkındalık, bırakma, arınma ve yeni başlangıçların sembolü olarak da yorumlanıyor.