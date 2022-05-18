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    İstanbul'da dolunay görüntülendi

    İstanbul semalarında beliren dolunay, Ayasofya ve Süleymaniye ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
    • 18.05.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 00:20
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    İstanbul'da dolunay görüntülendi

    İstanbul’da akşam saatlerinde beliren dolunay, Ayasofya Camii ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

    Dolunay manzarası mest etti

    AA'da yer alan habere göre, dolunayın eşsiz güzelliği kameralara yansıdı.

    Bazı vatandaşlar cep telefonuyla dolunayı görüntülerken, bazıları ise teleskop yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.

    İstanbul'da dolunay VİDEO

    İstanbul da dolunay görüntülendi #1

    İstanbul da dolunay görüntülendi #2

    İstanbul da dolunay görüntülendi #3


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