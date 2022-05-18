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İstanbul'da dolunay görüntülendi
İstanbul semalarında beliren dolunay, Ayasofya ve Süleymaniye ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
- 18.05.2022 - 00:09
- Güncelleme : 18.05.2022 - 00:20
İstanbul’da akşam saatlerinde beliren dolunay, Ayasofya Camii ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
Dolunay manzarası mest etti
AA'da yer alan habere göre, dolunayın eşsiz güzelliği kameralara yansıdı.
Bazı vatandaşlar cep telefonuyla dolunayı görüntülerken, bazıları ise teleskop yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.