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İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
- İHA
- 23.08.2021 - 23:53
- Güncelleme : 24.08.2021 - 00:28
İstanbul’da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
DOLUNAY MANZARASI MEST ETTİ
Ortaköy Meydanı’nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti VİDEO