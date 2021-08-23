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    İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

    İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 00:28
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    İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

    İstanbul’da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

    DOLUNAY MANZARASI MEST ETTİ

    Ortaköy Meydanı’nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.

    İstanbul'da dolunay manzarası mest etti VİDEO

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    İstanbul da dolunay manzarası mest etti #2

    İstanbul da dolunay manzarası mest etti #3

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    İstanbul da dolunay manzarası mest etti #5

    İstanbul da dolunay manzarası mest etti #6

    İstanbul da dolunay manzarası mest etti #7

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