İstanbul’da dondurucu soğuk kapıda: Sıcaklık 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için kritik uyarı geldi.

Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları, önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

Megakente bu yılın ikinci kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının, 14-15 Şubat (pazar ve pazartesi) günlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ DUYURDU

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

ŞİDDETLİ FIRTINA BİTİYOR

Öte yandan, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı: