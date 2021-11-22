İstanbul'da ekmek fiyatı 4 TL mi olacak? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Megakentte ekmek fiyatlarının zamlanarak 4 lira civarında satılacağı iddiası milyonları endişelendirirken, gerçek ortaya çıktı. Fırıncılar federasyonu, söz konusu haberlere açıklık getirdi.

Dövizdeki hareketliliğin un fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve İstanbul'da ekmek fiyatlarına yeni bir zam yapılacağı iddiası vatandaşların gündemine geldi.

Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 2 hafta içerisinde unun çuvalının 200 TL'den 360 liraya kadar yükseldiğini mevcut durumda ekmeğin 3 - 4 TL'ye kadar zamlanması gerektiğini belirtti.

Megakentte hali hazırda İstanbul'da 200 gram ekmek artık zincir marketlerde 2 liraya, 250 gram ekmek de artık fırınlarda ve zincir marketlerde 2,5 liraya satılıyor. Haberlerin akabinde ise 4 lira civarında satılacağı, vatandaşları tedirgin etti.

Ekmek 4 TL mi olacak sorusu yoğun bir şekilde araştırılırken, gerçek ortaya çıktı.

Peki İstanbul'da ekmeğe zam gelecek mi? Ekmek 4 lira mı olacak? İşte ayrıntılar...

FIRINCILAR FEDERASYONU'NDAN ZAM AÇIKLAMASI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık."