- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 10:01
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AYEDAŞ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 21 Haziran Pazartesi İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? sorusunu araştırmaya başladı.
AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruda mahalle mahalle kesinti yapılacak yerler paylaşıldı.
Peki hangi ilçelerde elektrik kesildi? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...
21 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bugün İstanbul'un Anadolu Yakasında Beykoz, Pendik, Sultanbeyli gibi bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler ve saatleri:
BEYKOZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GAZİ YUNUS
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: NEZİRAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÜSTÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: HAFIZ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İMAM RAMİZ
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN
KARTAL
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÖZTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: PETROL İŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DURU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇIRÇIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ECLA
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KENAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HÜDAVENDİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKTİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAVALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÖNMEZ
MALTEPE
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GİRNELİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DERİN
PENDİK
15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İRADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YORULMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIYAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BEKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YARDIMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TACİK
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AHMET YESEVİ
SULTANBEYLİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE
13:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE
15:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOÇALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAŞLIÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UZUNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MISIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAYGIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVİMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FAKÜLTE
TUZLA
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HOŞGÖRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: EBRULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULUBATLI HASAN
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İREMNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAĞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHİLYOLU
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN
ÜSKÜDAR
13:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN