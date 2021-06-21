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İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

21 Haziran Pazartesi günü AYEDAŞ'tan elde edilen bilgilere göre İstanbul'un bir çok ilçesinde gün içerisinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?