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    İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    21 Haziran Pazartesi günü AYEDAŞ'tan elde edilen bilgilere göre İstanbul'un bir çok ilçesinde gün içerisinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 10:01
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    İstanbul'da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AYEDAŞ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

    Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 21 Haziran Pazartesi İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? sorusunu araştırmaya başladı.

    AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruda mahalle mahalle kesinti yapılacak yerler paylaşıldı.

    Peki hangi ilçelerde elektrik kesildi? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    21 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

    Bugün İstanbul'un Anadolu Yakasında Beykoz, Pendik, Sultanbeyli gibi bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler ve saatleri:

    BEYKOZ

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GAZİ YUNUS

    KADIKÖY

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: NEZİRAĞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÜSTÇEŞME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ORTA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: HAFIZ İMAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İMAM RAMİZ

    09:00 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN

    KARTAL

    09:30 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÖZTUNA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FİRUZE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KIZILAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAMAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BATMAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SERCAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: PETROL İŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DÜNYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEĞİRMEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DURU ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇİLEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: SEYMEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: SERHAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇIRÇIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEVA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ECLA

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİDA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KENAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KUĞU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HÜDAVENDİGAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKTİMUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAVALI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÖNMEZ

    MALTEPE

    09:00 - 12:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: GİRNELİLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: DERİN

    PENDİK

    15:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İRADE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YORULMAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIYAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BEKA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AYNA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YARDIMELİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TACİK

    SANCAKTEPE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LAVANTA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZMEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BİRİKİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEĞİRMEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AHMET YESEVİ

    SULTANBEYLİ

    09:00 - 12:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE

    13:00 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE

    15:30 - 17:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIYAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MAZLUM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAHUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YATSI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE

    09:00 - 12:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOÇALİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAŞLIÇAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UZUNER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKŞAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MISIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAYGIN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEMİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVİMLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALBİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİYADİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OBA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEKMAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FAKÜLTE

    TUZLA

    10:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MARTI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENGÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: YAŞAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HOŞGÖRÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENSOY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: EBRULİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULUBATLI HASAN

    09:30 - 13:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERİK ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAĞCI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÜL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İREMNUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAĞME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHİLYOLU

    ÜMRANİYE

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN

    ÜSKÜDAR

    13:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN

    İstanbul da elektrik kesintisi 21 Haziran: Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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