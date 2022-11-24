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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ I İlçe ilçe kesinti sorgula!

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ I İlçe ilçe kesinti sorgula!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Kasım Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..