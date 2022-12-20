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İstanbul'da elektrik kesintisi olacak!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..