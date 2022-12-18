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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..