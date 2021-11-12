İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Kasım 2021 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Kasım 2021 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Kasım 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Kasım 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Kasım 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 7961326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2459. sk bölgelerinde 12/11/2021 00:00:00 - 12/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7961327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 12/11/2021 03:30:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946841

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7968333

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2006., 2011., 2012., 2013., 2014., 2016. sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927449

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7877053

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 12/11/2021 04:00:00 - 12/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7876374

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 12/11/2021 10:00:00 - 12/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7958319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 12/11/2021 10:00:00 - 12/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7925334

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 12/11/2021 00:00:00 - 12/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7925351

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 787., 789. sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7967570

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 12/11/2021 10:00:00 - 12/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7967584

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 12/11/2021 14:00:00 - 12/11/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7877052

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 12/11/2021 00:01:00 - 12/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902412

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2009. sk / HABİBLER mah 2692., 2693., 2695., 2700., 2702., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2724/1., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/11/2021 00:05:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867236

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, SARE sk bölgelerinde 12/11/2021 09:30:00 - 12/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867235

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 12/11/2021 09:30:00 - 12/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7972367

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 12/11/2021 10:30:00 - 12/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7978321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgelerinde 12/11/2021 20:00:00 - 12/11/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902355

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BEYAZIT MEKTEP, BODRUM HAN, ESKİCİLER, FESÇİLER, FESÇİLER ÇIKMAZI, GANİ ÇELEBİ, HACI HÜSNÜ, HACI MEMİŞ, KAHVEHANE, KALPAKÇILARBAŞI, KAVUKÇULAR, KAZAZLAR, KESECİLER, PÜSKÜLCÜLER, RESSAM BASMACILAR, SİPAHİ, TERPUŞÇULAR, TUĞCULAR, YARIMTAŞ HAN, YAĞLIKÇILAR, YENİÇERİLER, YORGANCILAR, ÇADIRCILAR, ŞEYH HAMDULLAH sk / MOLLA FENARİ mah KALPAKÇILARBAŞI, ÇARŞIKAPI sk bölgelerinde 12/11/2021 00:00:00 - 12/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903359

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 12/11/2021 03:00:00 - 12/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903362

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, HİKAYECİ, KAZGANİSADİ CAMİİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, YEKTA EFENDİ, İMAM MESUT, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 12/11/2021 04:30:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7927108

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 12/11/2021 00:05:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927106

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 12/11/2021 00:05:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7961328

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946775

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 12/11/2021 09:30:00 - 12/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7891342

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 12/11/2021 01:00:00 - 12/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7932324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946670

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 107., 108., 110., 117., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 12/11/2021 09:00:00 - 12/11/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861346

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATALAY, ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ DERESİ, KURTULUŞ SALHANESİ, LOKUMCU, MACAR BOSTANI, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI, ŞEFKAT sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BEYZADE sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 12/11/2021 00:00:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7902411

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/11/2021 00:05:00 - 12/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.