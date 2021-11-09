İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Kasım 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 9 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 7930354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927445

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927070

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 317., 332., 333., 335., 336. sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927072

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 714., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 09/11/2021 14:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7939333

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939342

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939350

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939359

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/11/2021 06:00:00 - 09/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7878767

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 09/11/2021 00:01:00 - 09/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927221

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah KIPÇAK, ÇIĞ sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927220

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927219

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, BEYAZ KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927213

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 09/11/2021 12:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7927323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7876364

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah FINDIK, KIRANKAYA sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7927222

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7878769

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927074

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah SERAP sk / ÇIRÇIR mah 1.BETÜL ÇIKMAZI, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, DÖNEN, DÖNMEZ, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NİHAL, OYA, SELİM, ULUDAĞ, ÖNCÜ, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk bölgelerinde 09/11/2021 10:00:00 - 09/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 09/11/2021 12:00:00 - 09/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, LANGA BOSTANLARI, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ sk / KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ARAP MEHMET, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, LANGA KARAKOLU, MERMERCİLER, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ, MESİHPAŞA, PAŞAZADE sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA FIRINI sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ sk / NİŞANCA mah HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, TABUR, İSMAİL SEFA sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902330

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AÇIKBAŞ, BORAZAN TEVFİK, CANFEDA CAMİİ, DOLMUŞ KUYU, ESKİ OSMANİYE, KARİYE YAĞHANE, KASIM ODALAR, KEFEVİ, KOZA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MÜFTÜ, NAKKAŞ SAHİ, NEŞTER, OYUK DUVAR, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, SENA, TETİK, URGAN, YEŞİLCE DİREK, ÂVARE, ÖZBEN, ŞEHİT RAŞİT KILIÇ, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 09/11/2021 04:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7926545

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1035., 1040., 1041., 1042., 1043., 1045., 1053., 1054., 1055., 1056., 1084., 1086., 1087., 1088., 1091., 1092., 1095., 1099., 1106., 1107., 1108., 1108/1., 1109., 1110., 1110/1., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926536

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904338

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 09/11/2021 00:05:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7904339

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 09/11/2021 00:05:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7887322

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 09/11/2021 01:00:00 - 09/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930350

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, AKDENİZ, AKPINAR, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7911319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861335

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BAYIR, BOZKURT, EVRENOSZADE, GEDİZ, HİLAL, KURTULUŞ, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, OZAN, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ sk / YAYLA mah ERDEM, LALA ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7899338

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 09/11/2021 09:00:00 - 09/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.