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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 08:57
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Eylül 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Eylül 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ATAŞEHİR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA
BEYKOZ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 58
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 62
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KİTAPÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MÜZEYYEN
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TATLISU
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BEYAZKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: MÜJDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SEBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BAŞAR
10:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ
MALTEPE
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RÜVEYDA
PENDİK
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKNELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜREV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZERRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAKFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERYEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜZGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇARDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OKUYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOHBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUYAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAPTUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAL
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERBEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKVAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GONDOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GURUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KLASİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖRFEZ
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EŞREF BİTLİS
SULTANBEYLİ
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR
TUZLA
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARMAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
ÜMRANİYE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEHRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEVRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TELEVİZYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: İMBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: SEFA CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DOĞUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: REHBER
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EBABİL
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAĞCILAR
NO: 7468370
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7468367
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7468368
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7486317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7486355
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6862327
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7298316
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, DOYMAZ DERE, GÜLBAHÇE, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, TOYGAR, UZUN, ŞAHİN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.