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    İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 08:57
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    İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Eylül 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Eylül 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ATAŞEHİR

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

    BEYKOZ

    09:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 58
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 60
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 62
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 63
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82

    KADIKÖY

    09:30 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇAMLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KİTAPÇI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MÜZEYYEN

    10:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL

    KARTAL

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TATLISU

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BEYAZKÖŞK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: MÜJDE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SEBİL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BAŞAR

    10:00 - 19:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ

    MALTEPE

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RÜVEYDA

    PENDİK

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜLLÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKNELİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YESEVİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜREV
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZERRE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAKFİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERYEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERGAH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜZGÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇARDAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OKUYAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ADIM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OZAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOHBET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUYAKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAPTUK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEVİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEHİTLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAL

    09:30 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLCE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖKLÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERBEROĞLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAKİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AFET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖREN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKİKA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKVAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞDAŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GONDOL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GURUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜRPINAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KLASİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖRFEZ

    10:00 - 12:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EŞREF BİTLİS

    SULTANBEYLİ

    09:30 - 17:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR

    TUZLA

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARMAĞAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ANIL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: FULYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAPATYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

    ÜMRANİYE

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY

    09:30 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEHRE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEVRUZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURNA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: UĞUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜVERCİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

    ÜSKÜDAR

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU

    09:30 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TELEVİZYON
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARICILAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: İMBAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DEMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: SEFA CAMİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DOĞUŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: REHBER

    13:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOYALI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVCI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EBABİL

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler #1

    BAĞCILAR

    NO: 7468370

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7468367

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7468368

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7486317

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7486355

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYOĞLU

    NO: 6862327

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 7298316

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, DOYMAZ DERE, GÜLBAHÇE, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, TOYGAR, UZUN, ŞAHİN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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