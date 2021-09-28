İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Eylül 2021 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Eylül 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Eylül 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ATAŞEHİR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

BEYKOZ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 58

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 60

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 62

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 63

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 37

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 42

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 81

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 82

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KİTAPÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MÜZEYYEN

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TATLISU

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BEYAZKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: MÜJDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SEBİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: BAŞAR

10:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ

MALTEPE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RÜVEYDA

PENDİK

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKNELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZERRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAKFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERYEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜZGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇARDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OKUYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOHBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUYAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAPTUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAL

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖKLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERBEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKVAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GONDOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GURUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KLASİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖRFEZ

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EŞREF BİTLİS

SULTANBEYLİ

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR

TUZLA

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARMAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEHRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEVRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TELEVİZYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: İMBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: SEFA CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DOĞUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: REHBER

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EBABİL

BAĞCILAR

NO: 7468370

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7468367

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7468368

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7486317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7486355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6862327

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7298316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, DOYMAZ DERE, GÜLBAHÇE, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, TOYGAR, UZUN, ŞAHİN, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.