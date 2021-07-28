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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler...
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Bunun üzerine hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 12:57
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:00
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Bugün, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 28 Temmuz 2021 Çarşamba...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
BAĞCILAR
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1207., 1208., 1209., 1213., 1215. sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BAHÇELİEVLER
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 28/07/2021 03:30:00 - 28/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
BAKIRKÖY
- BAKIRKÖY ilce YEŞİLKÖY MAHALLESİ MERKEZ- CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 28/07/2021 00:00:00 - 28/07/2021 01:30:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, BUKETLİ, GÜLNİHAL, HAVAN, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MUHARREM AKTAN, MURAT CANKAT, NAİMA, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, İRFANİYE sk / bölgelerinde 28/07/2021 02:00:00 - 28/07/2021 03:30:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah , GÜL CEMAL, NAİMA, ÇARDAK YOLU, ÇARKÇI HALİM EMİN sk bölgelerinde 28/07/2021 04:00:00 - 28/07/2021 05:30:00 saatleri arasında
BAŞAKŞEHİR
- BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/07/2021 00:01:00 - 28/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/07/2021 00:01:00 - 28/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/07/2021 00:01:00 - 28/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 28/07/2021 00:01:00 - 28/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
BEYLİKDÜZÜ
- BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah EGEMEN, GÜLSÜM, GÜRKAN, HALİT, HASAN TAHSİN, HIZIR, KARACAOĞLAN, KORUKENT, MERAL, MUHSİN, NENE HATUN, ONAY, İNANÇ, İREM sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 29., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BEYOĞLU
- BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah GÖKSU, MİMAR SİNAN, PAŞALI, SELVİ, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk bölgelerinde 28/07/2021 09:30:00 - 28/07/2021 17:30:00 saatleri arasında
BÜYÜKÇEKMECE
- BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AYLA, KRİSTAL, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
ÇATALCA
- ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ, AYIŞIĞI, BAHTİYAR, BALÖZÜ, HACI HAMDİBEY, HAKİM ORHAN SEZGİN, NATO, NÜKHET ÇIKMAZI, OĞUZCAN, PEKGÖZ, SEDA, VİLDAN, YAKUT, ZEMZEM, ZİYA ALTINOĞLU, ÇATALCA YOLU, ÇAĞLAYAN EGE, ÜLFET, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMEL ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ERKUL ÇIKMAZI, ON EVLER, ÇATALCA sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
ESENYURT
- ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678. sk bölgelerinde 28/07/2021 00:00:00 - 28/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102. sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HASAN KERİM, SULTAN AHMET, SULTAN MURAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 28/07/2021 00:30:00 - 28/07/2021 07:30:00 saatleri arasında
- ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, HASAT, HURMA, KARADUT, TOMRUK, YAYLA sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
AVCILAR
- AVCILAR ilce MERKEZ YUNUS EMRE 446 SOKAK, MANDIRA CD. bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
EYÜPSULTAN
- EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 28/07/2021 00:05:00 - 28/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ, UYGAR sk / ÇIRÇIR mah ARZU, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, EFELER, GÖKYÜZÜ, GÜNGÖREN, SEVDA, ULUDAĞ, ZUHAL, ÖNCÜ sk bölgelerinde 28/07/2021 00:05:00 - 28/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
GAZİOSMANPAŞA
- GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 576., 608., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
GÜNGÖREN
- GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GAMZE, GÜRBÜZ, KALE, KANARYA, MİNE, OKÇU, SAADET, SAKİN sk bölgelerinde 28/07/2021 00:00:00 - 28/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
KAĞITHANE
- KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KANDİL, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk bölgelerinde 28/07/2021 01:00:00 - 28/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, KUDRETLİ, OLTU, SANTRAL, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA, ZAMBAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 28/07/2021 03:00:00 - 28/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
KÜÇÜKÇEKMECE
- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1602., 2.NAMIK KEMAL, AYDINLAR sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
SARIYER
- SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADALET, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 2., FISTIKLI BAĞ ALTI, GÖKSU ÇIKMAZI, TAN, ÇAĞLA sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADALET, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 2., FISTIKLI BAĞ ALTI, GÖKSU ÇIKMAZI, TAN, ÇAĞLA sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, EYLEM, FEDAKAR, FERAY sk bölgelerinde 28/07/2021 09:30:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
SİLİVRİ
- SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY Mah., ÖZBAY, EBRAR,DOĞUHAN sk KADIKÖY CADDESİ bölgelerinde 28/07/2021 10:00:00 - 28/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
ŞİŞLİ
- ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 28/07/2021 00:00:00 - 28/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah CAMİ ARALIĞI, CENGİZ, DARÜLACEZE YOLU, TOPEL sk bölgelerinde 28/07/2021 10:00:00 - 28/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
SULTANGAZİ
- SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/07/2021 09:00:00 - 28/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- ULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 28/07/2021 12:00:00 - 28/07/2021 15:00:00 saatleri arasında
ZEYTİNBURNU
- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 28/07/2021 10:00:00 - 28/07/2021 14:00:00 saatleri arasında