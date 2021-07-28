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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler...

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Bunun üzerine hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...