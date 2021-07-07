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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
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- 07.07.2021 - 12:43
- Güncelleme : 07.07.2021 - 12:45
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Bugün, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 7 Temmuz 2021 Çarşamba...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
ATAŞEHİR
13:30 - 15:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SAKİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BUĞDAY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ KUMRU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ÖRNEKLİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SEBİL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3024.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3027.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3029.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3033.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3036.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3037.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3039.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ŞEHİT METE YÜKSEL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: NURİ PAKDİL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: BEYAZ SÜMBÜL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.
ÇEKMEKÖY
09:00 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
11:30 - 12:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KENAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHLAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKSA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÖZKAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: FERHAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜLÇİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YEŞİLYURT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÖKÇEK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÇAYAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKRAS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYDINTEPE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ÜZÜMLÜ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KARDEŞLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: YALÇIN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AHUDUDU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KALE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜNAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AYSU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜLNAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET
KADIKÖY
09:00 - 15:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: LALEZAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YEŞİLKIR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: HACI MEHMETEFENDİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: YEŞİLIRMAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇANAKKALE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVZA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SERİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TECERDAĞI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MORSALKIM
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SADRAZAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: GÜLHATMİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: VEYSEL KARANİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SANCAKTAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ALKILIÇ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: İHRAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KEMAL KOÇAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MEBUS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİLLİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ATATÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MUAZZEZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKSÖĞÜT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KINALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: TUĞBA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: NEZAKET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GÖKTÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ESİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DOĞANAY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ASYA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MAZİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EYÜP
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GUFRAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MERVE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: SEBAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: EFELER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ŞEHZADE
TUZLA
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZİVER ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: PAKSOY
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ŞİİR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: USTA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ÜSKÜP
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: GÖKÇİN
09:30 - 11:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ALEMDAĞ
10:00 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜRSEL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NARLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CANPOLAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TÜTENGİL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DİRİLİŞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SANCAR
11:30 - 13:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: KAİNAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BAŞTÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: VERİM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAM
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARIYAYLA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KOCAMAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KARDELEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÖZEN ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VATANPERVER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MIZRAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AKI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERYİĞİT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EGE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GELİNCİK YOKUŞU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜRRİYET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FENERBAHÇE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SÜZEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: VADİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SUBOYU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEMİRKOL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYÇA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU YOKUŞU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: NAMLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YABANGÜLÜ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU
10:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: AYDAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BAYIRLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ERDAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: HAZAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: İSMET İNÖNÜ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: DÜNYA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ZAMBAKLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: CEMAL GÜRSEL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: SİVASLILAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ULAŞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ADEMBEY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ANADOLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: TURHAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BOSNA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: ÖZÇELİK
10:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA
ARNAVUTKÖY
- MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 07/07/2021 02:30:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- HASTANE mah sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, ERBATUR, KARAMAN, NAMAZGAH, OVA, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-BOYALIK mah AKARCA, AKÇİÇEK, BOYALIK-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, PETEK, SORGUN ÇIKMAZI, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
AVCILAR
- MERKEZ-FİRUZKÖY mah MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-204, G-205, G-206, G-32, G-36, G-37, G-38, OZANLAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BİRLİK, G-100, G-165, G-213, G-214, G-566, G-566/1, G-567, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-798, G-801, G-802, GAZİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKKOYUN, ASMA, DENİZKÖŞKLER, DERYA, FİKRET, FİLİZ, GÜRAY, KORU ÇIKMAZI, MEHTAP, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MÜMTAZ, MİNE, PANTER, SALKIM, YAKAMOZ, YOSUN, ZÜMRÜT, İSTEK sk bölgelerinde 07/07/2021 11:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
BAĞCILAR
- MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-HÜRRİYET mah 134., 139., 140., 143. sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-FATİH mah 1839. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1376., 1377., 1379., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., KOÇMAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
BAHÇELİEVLER
- MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 02:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:30:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
BAKIRKÖY
- YEŞİLKÖY mah sk İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 01:30:00 saatleri arasında
- YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 03:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ YEŞİLKÖY mah , ARSLAN, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU, ÜRGÜPLÜ sk // bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 05:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
BAŞAKŞEHİR
- MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 07/07/2021 00:01:00 - 07/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BEŞİKTAŞ
- MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah ABBASAĞA, ABBASAĞA ARALIĞI, ABBASAĞA CAMİ, AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, HASFIRIN, HÜSNÜ SAVMAN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, RESSAM HAMDİ BEY, SALİHEFENDİ, SARAY, SELAMLIK, SERENCEBEY YOKUŞU, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER, İSMAİLİYE, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALTINTAŞ, DERNE, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ABBASAĞA ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BEYLİKDÜZÜ
- MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, DAVUT PAŞA, ENDER, GÖLBOYU, HARBİYE, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, TERSANE, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAMBAŞI, ÇAMLITEPE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 07/07/2021 00:30:00 - 07/07/2021 07:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YAKUPLU mah 15., 2., 4., 6., 8., HÜRRİYET, ILGIN sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YAKUPLU mah 138., 140. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-HACIAHMET mah DEV SÜLEYMAN, HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, ŞEFKAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-TÜRKOBA mah GÜLDEFNE, KAYALI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BEYOĞLU
- MERKEZ-HACIAHMET mah DEV SÜLEYMAN, HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, ŞEFKAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
BÜYÜKÇEKMECE
- MERKEZ-TÜRKOBA mah GÜLDEFNE, KAYALI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
ÇATALCA
- MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
ESENLER
- MERKEZ-ORUÇREİS mah 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., BARBAROS sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
ESENYURT
- MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1152., 1153., 1154., 1157., 1159., AHMET ARİF sk / PINAR mah 1245. sk / ÇINAR mah 1410., 1411., AHMET ARİF sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1555., 1557., 1558., 1559., 1564. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
EYÜPSULTAN
- MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, ILGIN, MİS, SERA, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 14:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, OĞUZ, SAMYELİ, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında
FATİH
- MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, CAĞALOĞLU HAMAMI, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
GAZİOSMANPAŞA
- MERKEZ-MERKEZ mah ATA, SALİHPAŞA, VOLKAN, YAVER, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:05:00 - 07/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1029., 1036/1., 1037., 1072/2. sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 16:30:00 saatleri arasında
- MERKEZ-HÜRRİYET mah 274., 275., 276., 277., 285., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 07/07/2021 16:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
GÜNGÖREN
- MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 00:00:00 - 07/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 07/07/2021 03:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
KAĞITHANE
- MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AKICI, KIRAN, SUCU, TALATPAŞA, TİMUR, YALÇIN, İMREN, İÇTEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:30:00 saatleri arasında
KÜÇÜKÇEKMECE
- MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SİNOP, 2.ÇAMLIBEL, TELLİ KAVAK, TİMURLENK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 11:00:00 saatleri arasında
SARIYER
- KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 07/07/2021 02:00:00 - 07/07/2021 02:45:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, AYAZMALAR ÇIKMAZI, GELİNCİK, KERAMİBEY, KÜÇÜKTEPE, MÜBAŞİR, SAİT HALİM PAŞA, TAŞOCAĞI, YARIŞ, YENİLİK, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:30:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
SİLİVRİ
- MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 07/07/2021 01:00:00 - 07/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 07/07/2021 04:00:00 - 07/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, MUHAREBE, TAŞÇI, İHTİYAÇ sk bölgelerinde 07/07/2021 10:00:00 - 07/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
ŞİŞLİ
- MERKEZ-CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
SULTANGAZİ
- MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/07/2021 09:00:00 - 07/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 07/07/2021 12:00:00 - 07/07/2021 15:00:00 saatleri arasında
- MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 07/07/2021 14:00:00 - 07/07/2021 19:00:00 saatleri arasında