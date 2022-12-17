İstanbul’da en ucuz balık 70 TL ile hamsi oldu

İstanbul’da en ucuz balık 70 TL ile hamsi oldu

Sağanak ve yağışlı hava nedeniyle balıkçılar ava çıkamazken balık tezgahları olumsuz etkilendi.

Havaların soğumasının ardından balık tezgahlarında hareketlilik başladı.

Av sezonuyla birlikte yurt genelinde palamut bolluğu yaşandı.

Balık severler hamsiye ise hasret kaldı.

Ardından denizlere açılan balıkçılar, hamsinin görünmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Hava şartları balık tezgahlarını etkiledi

Şimdilerde balık tezgahlarını süsleyen hamsiler, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Öte yandan son günlerde soğuk havanın etkisini artırması ve lodos nedeniyle denizde balık azalmaları yaşandı ve bu durum da fiyatlara artış olarak yansıdı.

Hamsinin fiyatı 70 TL oldu

İstanbul’da balık hallerinde, en ucuz balık kilosu 70 TL ile hamsi oldu.

İHA'nın aktarımına göre; balıkçılar, hava şartlarının iyiye gitmesi ile birlikte fiyatların düşeceğini söylüyor. Balık pazarında hamsinin kilosu 70 TL, çinekop 100 - 120 TL, palamut 80 TL, istavrit 70 TL, sarıkanat 120 - 130 TL arasında satılıyor.

İstanbul’da en ucuz balık 70 TL ile hamsi oldu VİDEO



"Pazarın en uygun balığı hamsi diyebiliriz"

Hava şartlarından dolayı balığın az geldiğini ifade eden balıkçı Barış Durmaz, “Bu aralar istavrit bol çıkarken, çinekop ve hamsi de geliyor. Palamut çekildi, küçük balıklar gelmeye başladı. Fiyatlar da yavaştan gerilemeye başladı. Vatandaş genel olarak çinekopa talep gösteriyor. Çinekopun kilosu 100 ile 120 TL arasında, istavrit 70 TL, hamsi 70 TL, palamut tane 80 TL’den satıyoruz. Geçen haftaya göre fiyatlar, hava şartlarından dolayı biraz yüksek. Pazarın en uygun balığı hamsi diyebiliriz. İlerleyen günlerde çinekopun 50-60 TL’ye gerileyeceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

"Havalar iyi giderse fiyatlar biraz daha azalır"

Palamutun yerini küçük balıklara bıraktığını belirten balıkçı Samet Balyemez, “Fiyatlar, hava şartlarından dolayı geçtiğimiz haftaya göre yüksek. Şu anda hamsinin kilosu 70 TL, istavrit 70 TL, çinekop 100 TL, sarıkanat ise 120 - 130 TL arasında değişiyor. Havalar iyi giderse fiyatlar biraz daha azalır. Pazarın en düşük fiyatlı balığı hamsi.” ifadelerini kullandı.