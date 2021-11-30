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    İstanbul'da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı

    Lodos ve şiddetli fırtınanın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, renkli anlar oluşturdu.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 11:32
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    İstanbul'da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı

    İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve yağış etkisini devam ettiriyor.

    Vatandaşların yolda yürümekte dahi zorluk çektiği şiddetli rüzgar ve yağışla birlikte kısa süreliğine gökkuşağı ortaya çıktı.

    GÖKYÜZÜ RENGARENK OLDU

    Şehrin birçok noktasından da görünen gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

    İstanbul da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı #1

    İstanbul da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı #2

    İstanbul da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı #3

    İstanbul da fırtınayla birlikte gökkuşağı çıktı #4

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