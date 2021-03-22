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    İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

    Gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 07:13
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    İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

    İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

    Çamurdan, park halinde duran araçlar zarar gördü. Gece saatlerinde çalışmak zorunda olan taksiciler, hemen oto yıkamacılara koştu.

    OTO YIKAMACILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

    Sabahın ilk ışıklarıyla araçlarının başına gelen sürücüler de önce kısa süreli bir şok yaşadı ardından da yıkamacıların yolunu tuttu.

    Günün karlı çıkan tarafı, uzun zamandır yoğun mesaiyle karşılaşmayan oto yıkamacılar oldu.

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu #1

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu #2

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu #3

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