İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

Gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

Çamurdan, park halinde duran araçlar zarar gördü. Gece saatlerinde çalışmak zorunda olan taksiciler, hemen oto yıkamacılara koştu.

OTO YIKAMACILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla araçlarının başına gelen sürücüler de önce kısa süreli bir şok yaşadı ardından da yıkamacıların yolunu tuttu.

Günün karlı çıkan tarafı, uzun zamandır yoğun mesaiyle karşılaşmayan oto yıkamacılar oldu.