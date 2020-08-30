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    İstanbul'da gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 09:28
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    İstanbul'da gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı

    Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı coşku ile karşılandı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.

    DEV BAYRAKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi.

    GÖRENLER HAYRAN OLDU

    İstanbul’un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.

    Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi VİDEO

    İstanbul da gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı #1

    İstanbul da gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı #2

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