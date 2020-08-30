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İstanbul'da gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
- İHA
- 30.08.2020 - 09:28
Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı coşku ile karşılandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.
DEV BAYRAKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi.
GÖRENLER HAYRAN OLDU
İstanbul’un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.
Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi VİDEO