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İstanbul'da gökkuşağı
İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
- 22.09.2022 - 18:10
- Güncelleme : 22.09.2022 - 18:18
İstanbul'da sıcaklıklar yerini serin havaya bıraktı..
Yaz boyunca bunaltıcı sıcaklıklarının yaşandığı Megakent'te, sonbahar itibarıyla aşırı soğuklar etkili olmaya başladı.
Sıcaklıkların 15 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Yağmur sonrası gökkuşağı
Akşam üzeri ise, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.