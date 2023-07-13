İstanbul'da gün batımı: Mest etti
AA

İstanbul'un eşsiz manzarasına doyum olmuyor...

İstanbul’da bu akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı.

Boğazın gerdanı hayran bıraktı

Gün batımı, İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

Manzara mest etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün arkasından batan güneş, geçen kuşlar ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti.

Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul’da gün batımı sırasında oluşan kızıllık ve tarihi yapıların görüntüsü kendine hayran bırakırken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

İstanbul'da gün batımı: Mest etti
İstanbul'da gün batımı: Mest etti
İstanbul'da gün batımı: Mest etti
İstanbul'da gün batımı: Mest etti