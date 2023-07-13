İstanbul'da gün batımı: Mest etti İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden batan güneş hoş bir manzara oluşturdu. Bu eşsiz manzaraya kuşlar da eşlik etti.

AA İstanbul'un eşsiz manzarasına doyum olmuyor... İstanbul’da bu akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı. Boğazın gerdanı hayran bıraktı Gün batımı, İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi. Manzara mest etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün arkasından batan güneş, geçen kuşlar ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı İstanbul’da gün batımı sırasında oluşan kızıllık ve tarihi yapıların görüntüsü kendine hayran bırakırken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.