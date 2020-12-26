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    İstanbul'da gün doğumu

    Gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına bürünen gökyüzü, İstanbul'da izlemeye doyurmayacak manzaralar ortaya çıkardı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 12:49
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    İstanbul'da gün doğumu

    İstanbul'da gökyüzü, bu sabah görenleri kendine hayran bıraktı.

    Sabah saatlerinde gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

    Kızıllığın verdiği manzara beğeni topladı.

    GÖRENLER MEST OLDU

    Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara adeta görenleri mest etti.

    İstanbul'da gün doğumu VİDEO


    İstanbul da gün doğumu #1

    İstanbul da gün doğumu #2

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