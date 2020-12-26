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İstanbul'da gün doğumu
Gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına bürünen gökyüzü, İstanbul'da izlemeye doyurmayacak manzaralar ortaya çıkardı.
- İHA
- 26.12.2020 - 12:49
İstanbul'da gökyüzü, bu sabah görenleri kendine hayran bıraktı.
Sabah saatlerinde gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kızıllığın verdiği manzara beğeni topladı.
GÖRENLER MEST OLDU
Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara adeta görenleri mest etti.