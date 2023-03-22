İstanbul'da hafızlar Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i depremzedeler için hatmedecek Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık için okuyan öğrenciler, Ramazan boyunca indirecekleri hatim ve mukabeleleri depremzede vatandaşlara hediye edecek.

AA

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminden sonra başlayan yaraları sarma seferberliği Ramazan'da katlanarak büyüyecek.

İftar sofralarında yalnız bırakılmayacak olan depremzedelere manevi destek de küçük hafızlardan.

İstanbul'un Fatih İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu, 10 yıldır hafızlar yetiştiriyor.

Ramazan'da hatimler depremzedeler için

Bu yıl öğrenim gören küçük hafızlar, Ramazan'da depremzedeleri unutmadı.

İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İhya Vakfı) bünyesinde öğrenim gören, 10 ve 11 yaşlarındaki 58 ortaokul öğrencisi, bir ay boyunca indirecekleri hatimleri, depremde vefat eden çocuk hafızlar ve tüm afetzedelere hediye edecek.

"Mukabele ve hatimleri onlara hediye etmek istiyoruz"

Hafız arkadaşları adına konuşan 5. sınıf öğrencisi Meryem İkranur Kamcı, depremlerde kendileri gibi hafızlık yapan çocuklar ve ailelerinin de vefat ettiğini hatırlatarak "Arkadaşlarımız ve hocalarımızla yaptığımız istişare sonucunda depremde hayatını kaybedenler için bir şeyler yapmak istedik. İnşallah Ramazan boyunca okuyacağımız mukabele ve hatimleri onlara hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hafızlarımız böyle güzel bir karar almış"

İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım ise kursun 10 yıldan beri hizmet verdiğini, halihazırda 58 öğrenciyi imam hatip ve hafızlık eğitimiyle geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yıldırım, öğrencilerin her yıl Ramazan'ı farklı bir atmosferde geçirdiğini anlatarak, şöyle konuştu: