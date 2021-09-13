İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Okullar bir hafta önce yüz yüze eğitime başladı, İstanbul’da ikinci haftada da trafik yoğunluğu yaşandı.

Maltepe D-100 karayolunda, servis minibüslerinin trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibarıyla trafik yüzde 54 olarak belirtildi.

Haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrencilerin yollara dökülmesiyle özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü VİDEO

