Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik son olarak yüzde 60'lara geldi.

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri trafikte güçlükle ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

FSM DE ÇOK YOĞUN

Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de trafikten nasibini alan bölgelerden… Sürücüler işlerine yetişmek için ellerine geleni yapıyor.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu ViDEO

YÜZDE 60’LARA DAYANDI

İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği saat 07.00 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

Yoğunluk saat 08.00 itibariyle de yüzde 60’lara kadar çıktı.