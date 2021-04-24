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    İstanbul'da hamile öğretmen koronavirüse yenik düştü

    İstanbul'da yaşayan, Ordulu öğretmen Bilge Karabulut, karnındaki 7 aylık bebeğini kaybettikten 1 saat sonra koronavirüs nedeniyle vefat etti.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 14:56
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    İstanbul'da hamile öğretmen koronavirüse yenik düştü

    Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni 39 yaşındaki Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.

    Bilge Karabulut

    Bilge Karabulut

    Bilge Karabulut

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