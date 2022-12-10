Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.755
-0.01%
BTXN Coin
5.00
-1.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi

    Megakent'te hafta boyunca etkisini gösterecek sağanak yağış ve lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
    • 10.12.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi

    Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporunda Türkiye'nin doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış beklendiği belirtilirken İstanbul'da sağanak sabah saatleri itibari ile yağış etkisini göstermeye başladı.

    Etkili olacağı aktarılan sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin edilirken İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

    Vapur seferleri iptal edildi

    Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    İHA'nın haberine göre, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

    İstanbul da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi #1

    İstanbul da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi #2


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı
    Magazin

    Işın Karaca kızının kendi soyadını taşıyacağını açıkladı

    DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor
    Sağlık

    DSÖ: Bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor

    Görüş Bildir