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- İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal edildi
Megakent'te hafta boyunca etkisini gösterecek sağanak yağış ve lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
- 10.12.2022 - 11:07
- Güncelleme : 10.12.2022 - 11:28
Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporunda Türkiye'nin doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış beklendiği belirtilirken İstanbul'da sağanak sabah saatleri itibari ile yağış etkisini göstermeye başladı.
Etkili olacağı aktarılan sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin edilirken İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
İHA'nın haberine göre, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.