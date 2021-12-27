Euro
13.0867
5.20%
Dolar
11.5520
5.10%
Altın
671.8080
5.24%
Borsa
1,897.13
0.31%
Bitcoin
595.062
3.79%
BTXN Coin
37.40
-1.39%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    İstanbul'da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydu

    İstanbul Avcılar'da dolandırıcılar, gözüne kestirdikleri kadına sarımsak yutturarak evindeki altınları çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 22:15
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydu

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Deste Yavuz, alışveriş için pazar giderken karşısına bir kadın dolandırıcı çıktı.

    'Sana yardım etmek istiyorum' diyen kadın, Deste Yavuz'dan 'hayır' yanıtı aldı ancak vazgeçmedi.

    Dolandırıcı kadın, pazardan dönen Deste Yavuz'u evine kadar takip etti. Deste Yavuz'la birlikte evine giren dolandırıcılar bir anda 4 kişi oldu.

    "BANA SARIMSAĞI YUTTURDU SONRA BENİM KAFA GİTTİ"

    Olay aynını Show Haber'e anlatan Yavuz,  "Ben ne kapıyı açtım, ne gördüm. O mu açık bıraktı ne etti bilmiyorum. Sarımsağı soydu bana. 'Ben ilacımı içtim kurban olayım' diyorum kadına bir de. Yok dedi, sarımsağı soydu eliyle bana yutturdu. Ondan sonra benim kafa gitti." dedi.

    İstanbul'da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydular VİDEO

    DOLANDIRICILAR EVİNDEKİ ALTINLARI VE PARALARI ÇALDI

    Sarımsağı yuttuktan sonra hiçbir şeyi hatırlamadığı belirten Deste Yavuz, kadınların evindeki altınları ve parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

    Şikayetçi olduğunu söyleyen Yavuz, "İnşallah yakalanırlar" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydu #1

    İstanbul da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir