İstanbul'da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydu

İstanbul Avcılar'da dolandırıcılar, gözüne kestirdikleri kadına sarımsak yutturarak evindeki altınları çaldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Deste Yavuz, alışveriş için pazar giderken karşısına bir kadın dolandırıcı çıktı.

'Sana yardım etmek istiyorum' diyen kadın, Deste Yavuz'dan 'hayır' yanıtı aldı ancak vazgeçmedi.

Dolandırıcı kadın, pazardan dönen Deste Yavuz'u evine kadar takip etti. Deste Yavuz'la birlikte evine giren dolandırıcılar bir anda 4 kişi oldu.

"BANA SARIMSAĞI YUTTURDU SONRA BENİM KAFA GİTTİ"

Olay aynını Show Haber'e anlatan Yavuz, "Ben ne kapıyı açtım, ne gördüm. O mu açık bıraktı ne etti bilmiyorum. Sarımsağı soydu bana. 'Ben ilacımı içtim kurban olayım' diyorum kadına bir de. Yok dedi, sarımsağı soydu eliyle bana yutturdu. Ondan sonra benim kafa gitti." dedi.

İstanbul'da hırsızlar sarımsak yedirdikleri kadını soydular VİDEO

DOLANDIRICILAR EVİNDEKİ ALTINLARI VE PARALARI ÇALDI

Sarımsağı yuttuktan sonra hiçbir şeyi hatırlamadığı belirten Deste Yavuz, kadınların evindeki altınları ve parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Yavuz, "İnşallah yakalanırlar" ifadelerini kullandı.