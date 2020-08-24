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    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii'nin içi görüntülendi

    Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin içi kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:33
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    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii'nin içi görüntülendi

    1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

    75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.

    MÜZE OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

    Yerli ve yabancı turistler, müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini sürdürerek mozaik ve fresklerin fotoğrafları çekti.

    İbadete açılan Kariye Camii'nin içi görüntülendi İZLE

    İBADETE BAŞLAYACAĞI GÜN BEKLENİYOR

    Resmi gazetede yayınlanan kararla cami statüsüne kavuşan Kariye Camii’nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor.

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #1

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #2

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #3

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #4

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #5

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #6

    İstanbul’da ibadete açılması beklenen Kariye Camii nin içi görüntülendi #7

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