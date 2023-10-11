İstanbul'da imamın yavru kedi anonsu: Kim aldıysa geri getirsin anneleri ağlıyor Sultangazi'de anne kediden ayrılan yavrularını bulmak için camiden anons yapan imamın sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Anons anına ilişkin video binlerce kez paylaşıldı.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kısa süre önce doğum yapan ve vatandaşlar tarafından bakılan bir anne kedinin, 3 yavrusu yaşadıkları kulübeden kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak götürüldü.

Yaşanan olayın ardından yavrularını arayan ve üzgün olduğu anlaşılan kedinin bu durumuna kayıtsız kalamayan vatandaşlar hazırladıkları "gecekondunun önündeki yavru kedileri kim aldıysa geri getirsin" yazılı afişleri çevreye asarak durumu cami imamıma bildirdi.

"Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür"

Caminin ses sisteminden vatandaşlara seslenen imam ise “Bir anne kedinin 3 adet yavrusu alınmıştır. Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür. Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın, annesine geri getirsin." şeklinde anons yaptı.

Anons sosyal medyada beğeni topladı

İmamın anonsu bir anda sosyal medyada yayıldı. hayvan sevgisi ve vicdani davranışı için tebrik edilen imamın sözleri ise paylaşımları izleyenleri duygulandırdı.

"Kimse cevap vermedi daha halen bekliyoruz"

Sokakta yasayan vatandaşlardan Ahmet Türkmen, "Kediyi gördüğün gibi biz bakıyoruz komşular ile yuvasını yaptık sokak kedisinin böyle seviyoruz gelen giden bakıyor. Kediyi seviyorlar ve alıp götürüyorlar. Yavrusunu almışlar kedi ağlıyor gece saat 1-2 olduğu zaman arabaların altında arıyor camiye bildirdik anons ettiler camiden kim aldıysa geri getirsin diye anons ettirdik. Caminin imamı anons etti kim aldıysa geri getirsin diye ama kimse cevap vermedi daha halen bekliyoruz" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)