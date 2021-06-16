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    İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu

    SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, aşı olabilmek için hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:17
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    İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından bir açıklama yaparak, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığını duyurdu.

    Bunun üzerine hastanelerde uzun kuyruklar oluştu, MHRS sistemi çöktü.

    HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU

    İstanbul'da; Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

    Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

    İstanbul da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu #1

    "AİLECEK GELDİK"

    Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, "Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat 40 dakika civarı." dedi.

    İstanbul da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu #2

    "YOĞUN AMA ÇOK BEKLEMEDİM"

    Bir başka vatandaş ise "Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür. 15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim. Yine Allah razı olsun devletimizden." dedi.

    İstanbul da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu #3

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