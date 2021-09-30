İstanbul'da kaç ticari taksi var? Bir taksiye düşen kişi sayısı 2021

İstanbul'da kaç ticari taksi var? Bir taksiye düşen kişi sayısı 2021

İstanbul'da yaşanan taksi sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. Taksi bulmakta zorlanan vatandaşlar "İstanbul taksi sayısı"nı merak ediyor. Peki İstanbul'da kaç taksi var? İşte son rakamlar...

İstanbul'un taksi sorunu büyümeye devam ediyor.

Megakentte trafik bir yandan çözülemezken üstüne taksicilerin "kısa mesafe" ve "dolandırıcılık" problemleriyle mücadele eden vatandaşlar, zor durumda kalıyor.

İstanbulluların taksi sayısı ve taksilerin verdiği hizmetle ilgili tepkileri giderek artarken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi sayılarının yeterli olduğunu ileri sürerek "Öncelikle trafik sorununu çözmeye yönelik çözümler üretilmeli" dedi.

Taksi bulmakta zorlanan vatandaşlar, İstanbul'daki taksi sayısı ile ilgili sorgulamalar yapıyor. İstanbul'da kaç adet ticari taksi var merak ediliyor.

İşte son verilere göre İstanbul'daki taksi sayısı 2021

İSTANBUL'DA KAÇ TAKSİ VAR 2021?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, 28 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da 17 bin 395 taksi olduğunu açıkladı.

İBB'nin şikayet verilerine göre 512 milyon yolculuk var ve şikayet sayısı 103 bin. İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan kişi sayısı ise 52 bin civarında.

İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı 1207 kişi, Ankara'da bir taksiye düşen kişi sayısı 770 kişi ve İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişi olarak belirtiliyor.