İstanbul'da kalanlar Taksim'e akın etti! Adım atacak yer kalmadı Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yerli ve yabancı turistler akın etti. Bazı vatandaşlar ise Eminönü'nü doldurdu.

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İHA

İstanbul'da kalanlar, Taksim Meydanı başta olmak üzere Adalar ve Eminönü'ne akın etti.

İstanbul’un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde ise doldu taştı.

Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu.

Vatandaşlar cadde boyunca gezdi, özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

"Bayram olduğu için Taksim çok kalabalık"

Bayram dolayısıyla Taksim’in çok kalabalık olduğunu söyleyen simitçi Veysi Maskan, "İnsanların hepsi burada. Bayram dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olduğu için burası çok kalabalık. Çalışıyoruz biz" dedi.

"Bayramda bereket var"

Halka hizmet için bayramda da çalıştıklarını söyleyen dönerci Hayri Taş, “Bayramda yine görevimizin başındayız. Bizim işimiz sokak lezzetleri olduğundan dolayı istesek de istemesek de halka hizmet açısından bu bayramda da çalışıyoruz.

Hamdolsun işler güzel bundan iyisi can sağlığı. Allah gördüklerimizden geri koymasın. Bayramda bir hareket var. Hareket demek, bereket demek. Bayram demek bereket demek” ifadelerini kullandı.

Adalar'a gitmek için uzun kuyruklar oluştu

Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayramda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar oldu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde Adalar vapuru için iskelelere akın etti. Kadıköy'de iskeleye gelenler Adalar’a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Adalar’a ek vapur seferleri konuldu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar'a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu oluştu. Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)