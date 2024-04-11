İstanbul'da kalanlar tarihi yerlere akın etti Ramazan Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar hem tarihi hem de turistik yerleri gezerek, boş kalan İstanbul'un keyfini sürdü.

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AA

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler İstanbul'dan ayrıldı.

Kentte kalan vatandaşlar ise sakinliği fırsat bilerek hem tarihi hem de turistik yerlere akın etti.

Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler keyifli anları kayda aldı

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

"Bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ediyorum"

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

"Çocuklara kutsal yerleri gezdirmek istedim"

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.

Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)